Он внесен в "черный список" страны.

Бывшему ведущему российского телеканала "Дождь" Алексею Коростелеву, который в эфире сказал о помощи мобилизованным россиянам с оснащением, запретили въезд в Латвию.

Такое решение принял глава Министерства внутренних дел страны Кристап Эклонс, пишет Delfi. Служба безопасности Латвии расценила слова Коростелева, как призыв оказать материальную поддержку РФ и рекомендовала запретить ему въезд в страну.

Теперь российский журналист внесен в так называемый черный список. Он может обжаловать это решение в Административном окружном суде в течение месяца.

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По данным издания, Коростелев работает из Грузии, поэтому не имеет латвийской визы или вида на жительство.

Ранее в СГБ Латвии назвали недопустимым, чтобы "в латвийском информационном пространстве распространялась информация с призывом к обществу оказывать помощь оккупационным силам РФ".

Высказывания Коростелева "противоречат интересам национальной безопасности Латвии и создают ложное представление об армии РФ, вызывая к ней сочувствие".

"Дождь" лишили лицензии: что известно

В начале декабря Коростелев призвал зрителей отправлять на почту "Дождя" собщения о нарушениях при мобилизации, добавив, что они "смогли помочь многим военнослужащим".

"Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте", - сказал журналист.

После волны возмущения в социальных сетях, руководство канало принесло извенения и заявило, что "Дождь" не оказывает помощь армии РФ. Позже они объявили об увольнении Алексея Коростелева.

Он, комментируя увольнение, заявил, что не призывал пересылать деньги российской армии и никогда этого не делал. Однако признался, что ему жаль "брошенного всеми голодного мобилизованного".

"Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них - вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграмм-канале - помощь ли это? Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России - странно меня подозревать в поддержке вторжения", - написал он.

Известно, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии оштрафовал телеканал на 10 тысяч евро за карту с Крымом в составе России и слова "наша армия" по отношению к армии РФ.

6 декабря Латвия аннулировала лицензию "Дождю". Также вещание российского телеканала с 8 декабря прекратят Эстония и Литва.

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