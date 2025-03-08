Тот, кто хочет работать в новом правительстве США, должен отказаться от реальности и называть белое черным.

Администрация президента США тестирует кандидатов на работу в правительстве США, проверяя их на безоговорочную преданность лично Дональду Трампу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Так, среди прочего у кандидатов во время собеседования спрашивают, какой из указов Трампа им больше всего нравится и с какими действиями президента они не согласны. Но самым провокационным является вопрос "Кто победил на президентских выборах 2020?"

Как известно, сам Трамп категорически не признает, что тогда он проиграл выборы Джо Байдену, и считает, что у него "украли" победу.

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У соискателей работы также спрашивают их мнение о событиях 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников Трампа штурмом взяла здание Конгресса, чтобы сорвать официальное провозглашение Байдена победителем президентских выборов 2020 года.

Здесь стоит заметить, что среди первых указов, которые издал Трамп в первые дни своего второго президентства, стало помилование всех участников того штурма, которые получили уголовное наказание.

Как отмечает Bloomberg, такими вопросами Белый дом проверял кандидатов, которые претендовали, в частности, на должности помощников министров и заместителей министров, а также на низшие должности, которые тесно сотрудничают с высшими должностными лицами правительства США.

Кроме того кандидатов проверяют на предмет их активности в интернете. Многие из них ее не проходят из-за публикаций в соцсетях, в которых они не соглашаются с Трампом во взглядах на вопросы налогов, войны в Украине и тому подобное.

По словам собеседников издания, поиски как можно более лояльных кандидатов на такие должности не являются чем-то новым, но на этот раз степень лояльности к президенту, которой требуют от кандидатов, выходит за пределы нормы.

Как пишет Bloomberg, ранее Трамп признавался друзьям, что во время его первой каденции ему сильно подрезали крылья топ-подчиненные, которые не разделяли его взгляды.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп довольно часто делает громкие заявления, которые могут противоречить друг другу. Некоторые аналитики считают, что президент США умышленно прибегает к этому, чтобы каждый из его сторонников мог выбрать себе ту версию, с которой он готов согласиться.

Также мы рассказывали, что симпатия Трампа к Путину становится более явной. В последнее время президент США принял мало решений в сфере национальной безопасности и внешней политики, которые не были бы одобрены Кремлем. Эксперты считают, что Трамп симпатизирует Путину потому, что восхищается тем уровнем безграничной власти, которой обладает российский диктатор.

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