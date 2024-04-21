Кроме своей страстной любви к Путину Трамп имеет еще немало поводов раздражать республиканцев.

Дональд Трамп постепенно теряет влияние в Республиканской партии, ярким свидетельством чего стало принятие пакета помощи для Украины в нижней палате Конгресса. Это также указывает на растущую вероятность поражения Трампа на президентских выборах в ноябре этого года, пишет The Atlantic.

Издание отмечает, что Дональд Трамп безоговорочно доминировал в Республиканской партии в течение 9 лет, хотя его взгляды и риторика часто противоречили основам политической платформы партии. Это в частности касалось непонятной для остальных республиканцев любви Трампа к России и Путину.

В конце концов Трампу удалось ввести в партии принцип: если хочешь иметь его лояльность, стань врагом для Украины. Именно этим объясняется то, что традиционно лояльные к Украине республиканцы долгое время блокировали новую помощь Киеву - в угоду Трампу.

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Однако не только позиция Трампа по Украине раздражала многих республиканцев. В начале этого года Трамп сорвал двухпартийное соглашение по усилению границы с Мексикой. Соглашение, которое нравилось многим республиканцам.

"Через три месяца партия Трампа в Конгрессе восстала против него - и не из-за личного возмездия какому-то чудаку, лояльному Трампу, а из-за одного из самых дорогих вопросов Трампа - его приверженности России против Украины", - пишет The Atlantic.

Однако голосование по оружию для Украины - это лишь одно из проявлений большого процесса: Трамп постепенно теряет лояльность своих партийцев и электората. Например, на внутрипартийных "выборах" кандидата в президенты, где все конкуренты Трампа уже сняли свои кандидатуры, часть избирателей все равно голосовали за снятые кандидатуры - лишь бы только не за Трампа.

Также Трамп теряет благосклонность спонсоров - людей, которые добровольно жертвуют деньги на финансирование предвыборной кампании симпатичного им кандидата. Сейчас предвыборный штаб Байдена имеет вдвое больше денег, чем штаб Трампа, который еще недавно считался почти гарантированным победителем на осенних выборах.

Одновременно с этим постепенно "тают" те проблемы Америки, на которых Трамп планировал обскакать Байдена в ноябре: инфляция спадает, преступность уменьшилась, а миграционный вопрос дискредитировал сам Трамп, заблокировав соглашение, которое должно было решить его. И это все на фоне новых судебных процессов над Трампом за его коммерческие и личные "подвиги".

"Каждое из этих предупреждений и неприятностей выбило Трампа из колеи. Он сдулся до такой степени, что больше не мог препятствовать оказанию помощи Украине в Конгрессе. Украина выиграла, Трамп проиграл. Это может повториться в следующем году", - резюмирует The Atlantic.

Трамп начал проигрывать предвыборную борьбу

Как писал УНИАН, весь прошлый год Дональд Трамп только набирал популярность среди избирателей, постепенно увеличивая свой отрыв и от потенциальных кандидатов-республиканцев, и от действующего президента Байдена. Пиком его электоральной мощи стала окончательная победа над соперниками внутри Республиканской партии в марте этого года.

Однако уже в середине марта Трамп неожиданно начал уступать Байдену в рейтингах, и его победа на осенних выборах больше не выглядит неизбежной.

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