После поражения в 14 из 15 штатов, голосовавших в "супервторник" 5 марта, у Хейли остались только математические шансы на победу.

Республиканка Никки Хейли официально объявила о завершении президентской кампании в США.

"Я полна благодарности за поддержку, которую мы получили со всей нашей великой страны. Но теперь пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны. Я сделала это, не жалейте", - сказала она в среду в Южной Каролине, пишет CNN.

Она предупредила американцев о множестве проблем, которые ждут их впереди, сказав: "Мир в огне".

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Бывший губернатор Южной Каролины подчеркнула некоторые из вопросов, которые она поднимала: угрозу государственного долга американской экономике, необходимость небольшого правительства и важность поддержки Украины, Тайваня и Израиля.

Хейли поздравила бывшего президента Дональда Трампа во время объявления о завершении президентской кампании, но не поддержала его.

"По всей вероятности, Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии, когда соберется наша партийная конвенция в июле. Я поздравляю его и желаю ему всего наилучшего. Я желаю успехов любому, кто станет президентом Америки. Наша страна слишком драгоценна, чтобы позволить нашим разногласиям разделить нас"" - сказала Хейли.

Хейли добавила: "Теперь Дональд Трамп должен заслужить голоса тех членов нашей партии и за ее пределами, кто его не поддержал. И я надеюсь, что он это сделает".

Участие Хейли в предвыборной гонке

После поражения в 14 из 15 штатов, голосовавших в "супервторник" 5 марта, у Хейли остались только математические шансы на победу. Из 1215 необходимых для номинации делегатов она получила лишь 89 при 995 у Трампа.

Ее выход из гонки означает, что бывший президент сможет объединить ресурсы своего штаба и аппарата Республиканской партии - это поможет ему в борьбе с Джо Байденом.

При этом, согласно экзит-поллам, примерно треть избирателей, поддержавших Хейли на праймериз, не собирается поддерживать Трампа на общих выборах в ноябре.

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