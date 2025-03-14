Меньшая половина граждан США утверждает, что Трамп делает все правильно.

Большинство американцев считает, что президент США Дональд Трамп слишком тесно связан с Россией. Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos, передает The Hill.

В частности 56% респондентов согласились с утверждением, что Трамп слишком близок к Москве.

В то же время 44% опрошенных американцев заявили, что поддерживают план Трампа по урегулированию войны и американо-украинского соглашения по добыче полезных ископаемых. Такое мнение высказали две трети республиканцев и каждый пятый демократ.

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"Опрос проводился в течение двух дней на этой неделе и завершился в среду на фоне переговоров по предложенному США соглашению о прекращении огня, направленного на прекращение войны в Украине", - добавили в материале.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1422 взрослых респондента с погрешностью в 3% пункта.

Политика Трампа в отношении РФ - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что президент США Дональд Трамп вырывает победу у Украины и протягивает спасательный круг Путину. В издании подчеркнули, что команда Трампа уверена в том, что у американского лидера есть цель - отделить Россию от Китая, поэтому он может "пожертвовать Украиной как пешкой в большей шахматной партии великих держав".

В то же время в статье The Atlantic говорится о том, что Трамп хочет завершить войну в Украине на условиях Путина. В издании отмечают, что последние заявления президента США свидетельствуют о готовности не только не останавливать насилие, но и усиливать его.

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