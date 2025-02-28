Трамп пообещал подписать соглашение о полезных ископаемых позже сегодня.

Формальное соглашение о мире в Украине уже имеет определенные рамки, и есть реальный шанс достичь результата. А соглашение об украинских ресурсах будет подписано сегодня чуть позже. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, он провел очень конструктивные переговоры с Владимиром Путиным, и сейчас США пытаются найти решение, "которое устроит и вас, и его".

"Формальное соглашение еще не заключено, но мы уже очертили его рамки, и, по моему мнению, есть реальный шанс достичь результата. Самое важное - это жизни военных. С обеих сторон гибнут тысячи солдат, и мы хотим это остановить. (...) Ваши солдаты проявили невероятную храбрость. Мы предоставили им прекрасное оборудование, но кто-то должен этим оборудованием пользоваться, и они сделали это блестяще. Я выражаю огромное уважение вашим генералам, вашим военным и вам лично - вы проявили себя как отважные воины. Вы должны гордиться ими. Но теперь время завершить эту войну. Мы хотим положить этому конец", - сказал Трамп.

Видео дня

Что касается соглашения об украинских полезных ископаемых, то, по словам американского президента, его подпишут "чуть позже, после обеда, который проведем вместе".

"Мы достигли справедливого соглашения и с нетерпением ждем его реализации, особенно в сфере добычи редкоземельных металлов. Это означает, что США будут непосредственно вовлечены, и это большое обязательство с нашей стороны", - сказал Трамп и добавил, что для него "честь принимать вас".

Визит Зеленского в США

Как писал УНИАН, Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом в Белом доме. Ожидается, что при участии лидеров Украины и США состоится церемония подписания Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

Также ожидается, что после встречи с Трампом Зеленский даст интервью протрамповскому телеканалу Fox News. Интервью будет посвящено "встрече, усилиям, которые прилагаются для прекращения войны, и другим новостям дня".

Вас также могут заинтересовать новости: