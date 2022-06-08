Додон сказал, что Майя Санду и "ее внешние хозяева" идут по украинскому сценарию.

Отправленный под домашний арест и подозреваемый в госизмене экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что действующая молдавская власть ведет подготовку к присоединению Молдовы к Румынии.

Додон сделал соответствующее сообщение в Facebook.

"На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально для того, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета", - заявил Додон.

Додон добавил, что Майя Санду и "ее внешние хозяева" идут по украинскому сценарию, провоцируя умышленную дестабилизацию, чтобы использовать молдаван как "пушечное мясо в геополитической битве".

Он отметил, что президентка Санду, ее партия шаг за шагом обеспечивают "ликвидации государства", поэтому призвал "каждую патриотическую партию" морально мобилизовать своих сторонников и в любой момент быть готовыми выйти, чтобы "защитить государственность и нейтралитет, а также мир для наших детей".

Задержание Додона

Как ранее сообщал УНИАН, 24 мая правоохранительные органы провели обыски в доме пятого президента Молдовы Игоря Додона, который известен своей симпатией к московии.

Обыски проводили в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родины и финансировании партии социалистов преступной организацией.

26 мая его поместили под домашний арест на 30 дней.

Додон занимал президентский пост в Молдове с 2016 по 2020 год.