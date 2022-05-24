Обыски происходят у его дома в Кишиневе, а также в других объектах недвижимости, принадлежащих Додону через посредников.

В Молдове прошли обыски у бывшего президента страны Игоря Додона.

Как сообщает NewsMaker со ссылкой на Генпрокуратуру Молдовы, обыски происходят у его дома в Кишиневе, а также в других объектах недвижимости, принадлежащих Додону через посредников.

Представители антикоррупционной прокуратуры Молдовы совместно с Наццентром борьбы с коррупцией и Службой информации и безопасности проводят следственные действия в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родины и финансировании партии социалистов преступной организацией.

После проигрыша во время выборов президента Додон стал депутатом парламента Молдовы. В конце октября прошлого года парламент Молдавии принял решение о лишении Додона депутатского мандата, удовлетворив таким образом его просьбу.

Додон является сторонником кремлевского режима. Его подозревают также в хищении $12 млн из-за коррупционных схем импорта электроэнергии.

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