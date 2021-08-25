Девушка объяснила, что делает это, чтобы другие обратили внимание на дискриминацию женщин в стране.

24-летняя жительница Индии сожгла себя после заявления о преследовании со стороны полиции и судебных органов по указанию депутата, которого она обвинила в изнасиловании.

Об этом сообщает BBC.

Девушка вместе с другом сожгли себя в прямой трансляции в Facebook. От ожогов оба скончались в больнице.

24-летняя жительница Уттар-Прадеш еще в мае 2019 года обвинила местного депутата Атула Рая в изнасиловании в собственном доме и подала по поводу совершенного преступления соответствующее заявление в полицию. Сам Рай обвинения отрицал. Однако уже два года, как он находится в тюрьме.

Читайте такжеВ Минске неизвестные оставили надписи "Слава Украине" и обозвали Путина – соцсети (фото)В ноябре 2020 года брат осужденного подал встречное заявление в полицию, в котором обвинил женщину в подделке документов. В том же месяце ее арестовали без права внесения залога.

На видеозаписи в Facebook девушка обвинила депутата в том, что он использует свое влияние для ее преследования. Она и ее друг назвали имена нескольких полицейских и даже судьи, которые якобы участвовали в заговоре с Раем.

За несколько минут до трагедии девушка объяснила, что делает это, чтобы другие обратили внимание на дискриминацию женщин в стране.

В то же время чиновники заявили, что нескольких офицеров уже отстранили от должностей. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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Автор: Иван Бойко