В Тбилиси женщина пыталась сжечь себя у бизнес-центра Иванишвили

Объявившая 29 дней назад голодовку, Ирина Мгвделадзе попыталась совершить самоубийство возле бизнес-центра премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщает Грузия-Онлайн. Прямо перед телекамерами женщина облила себя бензином и попыталась сжечь себя, хотя ее остановили сотрудники патрульной полиции.

Как известно, Ирина Мгвделадзе и еще несколько человек голодают перед бизнес-центром премьера Грузии уже 29 дней. Их требование – выдача долгосрочного и низкопроцентного кредита. Три дня назад они отказались и от воды. "Наше правительство не обращает на нас внимания. Они проходят мимо и даже не смотрят на нас", - заявила тогда Мгвделадзе.