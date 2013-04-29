В Тбилиси женщина пыталась сжечь себя у бизнес-центра Иванишвили
09:40, 29 апреля 2013Мир
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Женщина пыталась совершить суицид у бизнес-центра премьер-министра Бидзины Иванишвили.
Женщина голодает у бизнес-центра Иванишвили уже 29 дней/ Фото: profi-forex.org
Объявившая 29 дней назад голодовку, Ирина Мгвделадзе попыталась совершить самоубийство возле бизнес-центра премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.
Об этом сообщает Грузия-Онлайн. Прямо перед телекамерами женщина облила себя бензином и попыталась сжечь себя, хотя ее остановили сотрудники патрульной полиции.
Как известно, Ирина Мгвделадзе и еще несколько человек голодают перед бизнес-центром премьера Грузии уже 29 дней. Их требование – выдача долгосрочного и низкопроцентного кредита. Три дня назад они отказались и от воды. "Наше правительство не обращает на нас внимания. Они проходят мимо и даже не смотрят на нас", - заявила тогда Мгвделадзе.
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