Сама же Тихановская отпраздновала день рождения в ресторане в Вильнюсе.

Жители разных городов Беларуси вышли вечером 11 сентября на улицы, чтобы отпраздновать день рождения лидера объединенной оппозиции Светланы Тихановской.

Фото и видео массовых празднований появились в Telegram-каналах белорусских изданий.

С собой люди брали бело-красно-белые флаги, которые уже стали символом протестов в стране, а также торты со свечами.

Чтобы поздравить оппозиционерку, которая сейчас находится в Литве, граждане собирались в живые цепи, пели песни и устраивали световые шоу фонариками из мобильных.

Сама же Тихановская отпраздновала день рождения в ресторане в Вильнюсе. Как пишут СМИ для праздника политик выбрала один из самых дорогих заведений литовской столицы.

На камеры приглашенных журналистов Тихановская поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время и после президентской кампании.

"Я понимаю, что здесь безопасно. Однако я каждый день боюсь новых задержаний белорусов. Я понимаю, что с ними могут сделать в тюрьме – мы это все видели. Мне тяжело смотреть, как с особой жестокостью задерживают даже женщин", – сказала она, добавив, что без белорусов не было бы и Тихановской.

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Автор: Яна Ставская