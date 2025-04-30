Один из республиканских чиновников заявил, что еще в период первого президентства Трампа они пытались не допустить его общения с Путиным.

Президент США Дональд Трамп отмечает первые 100 дней на должности без обещанного быстрого завершения войны в Украине. Тем не менее, американская дипломатическая активность остаётся на максимуме: госсекретарь США Марко Рубио назвал предстоящую неделю "критической" и вновь пригрозил прекратить участие в переговорах, если не будет результата.

Однако пока что переговоры не достигли цели — примирить требование Украины о гарантиях безопасности с желанием России добиться публичной капитуляции, пишет The Economist. Однако источники издания, близкие к переговорам, говорят "о новом импульсе". Впервые украинские переговорщики настроены осторожно оптимистично.

"Мы стараемся укрепить наши позиции. Но блеф идёт со всех сторон. И есть риск, что кто-то перегнет палку", - говорит один из высокопоставленных украинских чиновников.

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Сообщается, что украинская уверенность не основана на вере в то, что Трамп вот-вот принесёт вечный мир. Скорее, она связана с изменением настроения: ощущением, что американский президент наконец понял, с кем имеет дело в лице кремлевского диктатора Владимира Путина. И, возможно, он, после месяцев угроз и шантажа, начал уважать президента Украины Владимира Зеленского, отмечают журналисты.

По словам украинских источников, украинский лидер за отведённые 15 минут, во время встречи в Риме, передал Трампу простое послание: Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия — нет, и только Трамп способен принести мир. Пост в соцсетях, опубликованный Трампом после встречи, показывает, что он это понял. Его демонстративное высказывание о том, что Путин "тянет резину", стало самым жёстким за всё время.

СМИ пишет, что российская реакция на это оказалась вялой. Один из американских чиновников сообщил, что Белый дом остался недоволен последним предложением Путина — о трёхдневном прекращении огня к Дню Победы 9 мая. Массированный ракетный удар по Киеву 24 апреля вызвал видимое раздражение у Трампа.

"В начале процесса Трамп был очень разочарован Зеленским. Теперь раздражение переключилось на Путина", — говорит американский источник изданию.

Что известно о требованиях на переговорах

СМИ отмечает, что переговоры в Лондоне, от которых никто не ожидал результатов, неожиданно сблизили украинские и западные позиции в технических обсуждениях. Хотя формальные условия мирного плана Трампа по-прежнему кажутся неприемлемыми для Украины — включая признание США аннексии Крыма и снятие санкций с России без гарантий долгосрочного мира. Однако в неофициальных переговорах украинцы были более довольны, особенно обсуждением западных миротворцев в Украине.

Была достигнута общая договорённость и начата работа над встречным предложением, предусматривающим отсрочку территориальных переговоров до прекращения огня, а также пункт о возобновлении санкций в случае нарушения Россией условий соглашения. Россия также несколько смягчила свои "красные линии", впервые открыто согласившись на прямые переговоры с администрацией Зеленского, которую ранее называла нелегитимной. Однако в других аспектах её риторика ужесточилась.

К примеру, недавно министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия требует признания всех оккупированных областей, включая даже те территории, над которыми она не имеет полного контроля.

Также он вновь упомянул о необходимости демилитаризации и "денацификации" Украины. Такая жёсткость, вероятно, отражает уверенность Москвы в том, что она сможет добиться своего, продолжая войну на истощение и психологическое давление. Путин, несомненно, понимает, что заинтересован в продолжении диалога с Трампом — хотя бы потому, что это способствует нормализации отношений — и, скорее всего, попытается найти компромисс.

При этом, нет признаков того, что американский президент готов исполнить свои угрозы усилить давление на Россию, хотя он не раз заявлял об этом ранее. Эта риторика выглядит скорее показной. "В первую каденцию половина нашей работы заключалась в том, чтобы не допустить, чтобы он разговаривал с Путиным. Мы знали, что Россия играет на нём как на скрипке", - подчеркивает один из республиканских чиновников.

Другие новости в контексте попыток урегулировать войну в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп не добился от Путина ни одной уступки. "Сделка, которая формируется сейчас, настолько односторонняя в пользу Путина, что администрации Трампа приходится "выдумывать" уступки России… Сам Трамп назвал уступкой то, что Путин (в теории) согласился не захватывать всю Украину", - пишет The Atlantic.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог, в свою очередь, заявил, что Украина и США согласовали условия для прекращения войны. "Украинцам понравились не все, но никому не понравится окончательная позиция, которую вы выработаете. Это нормально, когда у вас есть переговоры. Но мы с ними в достаточно хорошем положении", - прокомментировал он.

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