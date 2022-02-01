Копенгаген объяснил это значительной долей привитых от COVID-19.

Со вторника, 1 февраля, в Дании отменены все действующие в стране ограничения для борьбы с пандемией COVID-19, в частности ношение защитных масок и обязанность демонстрировать сертификат о вакцинации (так называемый "паспорт здоровья") для посещения определенных учреждений и мероприятий.

Об этом информирует DW.

Лишь определенные меры, связанные с контролем на въезд в страну, будут действовать в течение ближайших четырех недель.

Правительство пошло на отмену ограничений, несмотря на высокое количество заражений в стране. По данным портала Worldometer, который публикует актуальную статистику по количеству инфицированных коронавирусом в мире, с начала пандемии в Дании, население которой составляет 5,8 миллиона человек, вирус SARS-CoV-2 был обнаружен у почти 1,7 миллиона жителей.

В то же время было зафиксировано 3755 летальных случаев у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Читайте такжеФранция ввела обязательный COVID-пропуск в общественных местах

Дания - первая страна ЕС, которая решила отменить антиковидные ограничения на фоне широкого распространения "Омикрон"-варианта SARS-CoV-2. Правительство объяснило этот шаг высокой долей вакцинированных от COVID-19 в стране. Полностью привитыми от коронавируса в Дании являются 81 процент населения - это 4,72 миллиона человек.

Как сообщал УНИАН, в Дании обнаружили более заразную версию"Омикрона".

Вас также могут заинтересовать новости: