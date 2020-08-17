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Напоминает дворец: журналисты показали дачу Лукашенко в Подмосковье (видео)

14:39, 17 августа 2020
Мир
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Дачу Лукашенко показали в сети / фото УНИАН

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Отмечается, что здание «немного напоминает дворец». Оно обнесено высоким забором, по периметру установлены видеокамеры.

По словам охранника одного из соседних домов, к участку часто приезжают машины с белорусскими номерами, дачу считают «загородным посольством Беларуси».

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Автор: Катерина Шварц

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