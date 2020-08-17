Напоминает дворец: журналисты показали дачу Лукашенко в Подмосковье (видео)

Здание обнесено забором.

В сети появилось видео предполагаемой дачи президента Беларуси Александра Лукашенко в Подмосковье.

Читайте такжеЛукашенко заявил о готовности поделиться президентскими полномочиямиЗапись обнародовало издание «360».

Отмечается, что здание «немного напоминает дворец». Оно обнесено высоким забором, по периметру установлены видеокамеры.

По словам охранника одного из соседних домов, к участку часто приезжают машины с белорусскими номерами, дачу считают «загородным посольством Беларуси».

События в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которым побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

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Автор: Катерина Шварц