Напоминает дворец: журналисты показали дачу Лукашенко в Подмосковье (видео)
14:39, 17 августа 2020Мир
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Здание обнесено забором.
Дачу Лукашенко показали в сети / фото УНИАН
В сети появилось видео предполагаемой дачи президента Беларуси Александра Лукашенко в Подмосковье.
Читайте такжеЛукашенко заявил о готовности поделиться президентскими полномочиямиЗапись обнародовало издание «360».
Отмечается, что здание «немного напоминает дворец». Оно обнесено высоким забором, по периметру установлены видеокамеры.
По словам охранника одного из соседних домов, к участку часто приезжают машины с белорусскими номерами, дачу считают «загородным посольством Беларуси».
События в Беларуси
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.
- После обнародования данных экзит-пола, согласно которым побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
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