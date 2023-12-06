Киев должен продолжать борьбу, потому что Путин верит, что он еще может победить.

Насколько тяжелой для Украины будет нынешняя зима, зависит США и Европы. Россия наращивает воздушную войну и наносит удары по городам и энергетической инфраструктуре, а вот союзники Киева сбиваются с пути и им необходимо изменить отношение к войне.

Марк Чемпион в своей колонке для Bloomberg напомнил, что крупнейшее военное столкновение, которое Европа не видела с 1945 года, превосходит по масштабам даже тяжелую контртеррористическую операцию Израиля в Газе.

Он указал, что завоевательная война, которую Россия начала в 2014 году и резко активизировала почти два года назад, и поэтому она не должна определяться успехом или неудачей наступления какой-либо из сторон в течение одного сезона. Это важно подчеркнуть, потому что многие нынешние рассуждения о том, что делать дальше, берут за точку отсчета неспособность летнего контрнаступления Украины обеспечить прорыв.

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Реальность такова, что мирные переговоры в большей степени зависят от России. Более того, нет никаких признаков того, что президент Владимир Путин готов согласиться на длительное прекращение огня на существующих линиях боевых действий. Действия России, не говоря уже о все еще эскалационной риторике Кремля и объявленной аннексии территорий, которые он еще не контролирует, говорят об обратном.

В равной степени США и Европа пришли на помощь Киеву не для того, чтобы победить Россию, а для того, чтобы украинцы смогли защитить себя, предотвратив российскую экспансию, которая сулила Европе долгосрочную нестабильность. Это по-прежнему жизненно важные интересы, даже не затрагивая защиту демократии или международного права. Кроме того, они более достижимы, чем казалось сразу после вторжения России в 2022 году.

Справедливости ради следует отметить, что для Путина было бы нелогично отказываться от своих целей сейчас, когда финансирование и военная поддержка Украины находятся под угрозой по обе стороны Атлантики. На этой неделе Белый дом предупредил, что у него закончатся деньги на поддержку Украины к концу декабря, если республиканцы в Конгрессе не изменят позицию, что "поставит на колени" способность Украины защищаться от российских оккупантов.

Тем временем союзник Путина, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, дал понять, что намерен либо использовать, либо сорвать создание фонда Европейского союза для Украины в размере 50 миллиардов евро и план ЕС о переговорах с Киевом о членстве в ЕС.

Наиболее обнадеживающим, с точки зрения Кремля, является то, что Дональд Трамп лидирует в опросах общественного мнения перед президентскими выборами в США, которые пройдут через год. У Путина тоже есть своя политическая повестка дня. В следующем году ему предстоят выборы, которые, какими бы несвободными и несправедливыми они ни были, по-прежнему важны для укрепления его власти и легитимности. Заключение сделки сейчас может заставить россиян задуматься о том, какую огромную цену им пришлось заплатить.

Многие на Западе не понимают, говорит Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве, что "Россия не примирится с Украиной" и по-прежнему верит, что может победить силой. Они "увеличили производство вооружений, мобилизуют новые силы, и им нужен результат".

В итоге получается, что Украина не может прекратить борьбу, что бы ни случилось с ее финансированием и поставками оружия от союзников. Вопрос лишь в том, сколько дополнительных жизней и территорий будет потеряно, если решимость Запада ослабнет, лишив украинцев возможности дать отпор с достаточной силой, чтобы убедить Путина в том, что он больше ничего не может выиграть.

Помощь Украине от США - последние новости

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что пакет с помощью для ВСУ, скорее всего, не будет принят до тех пор, пока не согласуют вопрос относительно внутренней границы США. По ее словам, вопрос выделения оружия Украине уже не обсуждается, объемы помощи не только не уменьшены, но и некоторые из них увеличены по определенным позициям.

В свою очередь председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа считает, что более реалистичным является сценарий, что до конца года будет поддержано решение о выделении помощи.

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