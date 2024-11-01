По словам главного дипломата Северной Кореи, ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" в любой момент.

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что США и Южная Корея готовят ядерный удар по ее стране. Об этом она сказала во время встречи с министром иностранных дел РФ в Москве, передает Reuters.

Она не аргументировала свои слова соответствующими доказательствами, однако отметила, что между Вашингтоном и Сеулом продолжаются постоянные консультации, во время которых, как она считает, происходят такие сговоры.

Хуэй отметила, что ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" в любой момент. По ее словам, КНДР нужно укрепить свой ядерный арсенал и улучшить свою готовность нанести ядерный удар в ответ, если это потребуется.

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В то же время министр иностранных дел КНДР добавила, что ее страна хочет помочь России в войне против Украины. Кроме того, Хуэй считает, что Москва выиграет в этом конфликте.

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Также Чхве Сон Хуэй заявила, что Северная Корея "будет с российскими товарищами до дня победы" в войне против Украины. По словам дипломата, ее страна поддерживает "справедливую борьбу российских военных и народа за защиту суверенных прав и интересов безопасности своей страны" в Украине.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что сейчас в Курской области 8 тысяч северокорейских военных. Он отметил, что в России солдаты КНДР проходят обучение на артиллерии, дронах, их готовят к базовым пехотным операциям, в том числе рытью окопов.

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