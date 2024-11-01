Глава МИД КНДР провела в Москве встречу с министром иностранных дел РФ Лавровым.

В пятницу министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи прибыла в Москву с визитом и провела встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на фоне сообщений о том, что тысячи военнослужащих КНДР направлены в Россию для поддержки ее армии в войне в Украине.

Как пишет AP News, ни Москва, ни Пхеньян не уточнили повестку дня переговоров, однако по данным разведки Южной Кореи, министры могут обсуждать вопрос об отправке дополнительных войск в Россию и то, что КНДР получит взамен.

Во время встречи Лавров заявил, что связи между Москвой и Пхеньяном "достигли беспрецедентно высокого уровня за последние несколько лет".

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В свою очередь министр иностранных дел КНДР заявила, что Северная Корея поддерживает "справедливую борьбу российских военных и народа за защиту суверенных прав и интересов безопасности своей страны" в Украине:

"Северная Корея заверяет Россию, что она будет с российскими товарищами до дня победы".

При этом Москва и Пхеньян не дали четкого ответа на заявления Южной Кореи и Запада о размещении северокорейских войск в России, подчеркнув, что их военное сотрудничество соответствует международному праву, но не признав напрямую присутствие войск КНДР в России.

Военные КНДР в России

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Курскую область России уже направлены 8 тысяч солдат КНДР, отметив, что они могут принять участие в боевых действиях уже в ближайшие дни.

Он отметил, что солдаты КНДР проходят обучение на артиллерии, дронах, их готовят к базовым пехотным операциям, в том числе рытью окопов. Это, по словам Блинкена, свидетельствует о том, что Россия планирует использовать их в операциях на фронте.

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