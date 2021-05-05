Вакцинация в ЕС набирает обороты / REUTERS

Порядка 150 миллионов жителей стран Европейского Союза уже получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Таким образом, прививку сделали четверти взрослого населения Евросоюза, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В июле у нас будет достаточно доз для вакцинации 70% взрослого населения ЕС", - заверила она.

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Автор: Юрий Годован