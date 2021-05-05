К июлю этот показатель может достигнуть 70%.

Порядка 150 миллионов жителей стран Европейского Союза уже получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Таким образом, прививку сделали четверти взрослого населения Евросоюза, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В июле у нас будет достаточно доз для вакцинации 70% взрослого населения ЕС", - заверила она.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021

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Автор: Юрий Годован