Вакцинация в ЕС набирает обороты / REUTERS
Порядка 150 миллионов жителей стран Европейского Союза уже получили первую дозу вакцины от коронавируса.
Таким образом, прививку сделали четверти взрослого населения Евросоюза, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"В июле у нас будет достаточно доз для вакцинации 70% взрослого населения ЕС", - заверила она.
Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021
A quarter of all Europeans have had their first dose.
We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg
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