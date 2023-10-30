Думаю, многие наблюдали воскресным вечером 29 октября за процессом того, как толпа штурмом брала аэропорт Махачкалы "в поисках евреев". И удивительной реакцией на это российских силовиков. Последние, оказав сопротивление, чуть позже просто уступили дорогу, а далее "шли по своим делам" среди штурмующих. Беспорядки начались около 19, а первые задержания в аэропорту произошли после 22-х часов. Только после 22:50 из Хасавюрта в сторону Махачкалы выдвинулась колонна техники. И это - в перенасыщенном силовиками регионе.

Российские СМИ, естественно, нашли виновных - украинская ИПСО. И даже "координация беспорядков" посредством ряда ТГ каналов. Но, если верить этой версии, возникают неудобные вопросы.

"Если это ИПСО и координация, то получается, что российские спецслужбы проспали создание, расширение и работу подпольной сети во взрывоопасном регионе"

Во-первых, если это ИПСО, то такая операция могла иметь успех, когда есть социальная база, когда ее организаторы прекрасно знают регион и настроения. А вот российские власти не владеют информацией.

Во-вторых, если это ИПСО и координация, то получается, что российские спецслужбы проспали создание, расширение и работу подпольной сети во взрывоопасном регионе.

В-третьих, если это ИПСО и организованная акция, то достаточно странно выглядит реакция силовиков в первые часы беспорядков. Ведь никто не мешал толпе досматривать машины, заслон Росгвардии просто отошел, когда толпа начала ломать ограждение на летное поле, и множество других деталей.

На первый взгляд, мы получаем картинку дестабилизации на Кавказе и проблем у российских властей. Учитывая специфику (и географию) региона, логично было бы, на фоне беспорядков, услышать комментарий от Рамзана Кадырова - тот не пропускает и менее важных событий. Но есть информация о якобы посте его сына Адама с призывом к евреям уехать с Кавказа. Папа молчит.

"На первый взгляд, мы получаем картинку дестабилизации на Кавказе и проблем у российских властей"

И тут уместно вспомнить еще две новости:

1. Информацию о передаче кадыровцам (а это, в массе своей, Росгвардия) тяжелого вооружения.

2. Создание двух новых батальонов, которые будут носить имена Шейха Мансура и Байсангура Беноевского. Оба были лидерами борьбы кавказских народов (не только Чечни, но и значительной части Дагестана) против России.

Кадыров усиливается. Причем делает это, играя на настроениях жителей региона, пытаясь выйти на поле регионального патриотизма.

Вот, если сложить эти два потока новостей, получается, что беспорядки в Махачкале выгодны как раз этому персонажу. Путину нужен подконтрольный "смотрящий за Кавказом". И Кадыров подходит на эту роль.

"Путину нужен подконтрольный "смотрящий за Кавказом". И Кадыров подходит на эту роль".

Кадыров с 2022 года очень хотел усилить свои позиции. Давайте вспомним синхронную с Пригожиным критику военного руководства РФ. Но стать "военачальником" не получилось, войти как равноправный участник в одну из башен Кремля - тоже (статус "порученца" всё же ниже). А вот статус "смотрящего за Кавказом", пусть и новый, но весомый.

И, наконец, тихая работа по усилению своего влияния со стороны Виктора Золотова (генерал, первый замминистра МВД РФ, главнокомандующий внутренними войсками МВД РФ, - УНИАН). Хочу напомнить, что данный персонаж стал резко "непубличным", когда у РФ наметились проблемы на фронте. Но даже на фоне бегства российских частей он не забывал подпиаривать некие "геройские отряды ОМОН, РГ". Якобы войска бежали, а его подразделения "стояли до последнего". Кадыров, кроме прямого подчинения Путину, зависим от Золотова. Усиление Кадырова - усиление позиций командующего Росгвардией. Тяжелое вооружение Кадырову - равно тяжелое вооружение Росгвардии.

"Усиление Кадырова - усиление позиций командующего Росгвардией. Тяжелое вооружение Кадырову - равно тяжелое вооружение Росгвардии"

Сошлись три линии интересов.

Поэтому я не буду слишком удивлен, если на протяжении ближайших пары недель именно Рамзан Кадыров начнет много говорить о том, что Кавказ сложный, но патриотичный регион. И что, дескать, он и только он может обеспечить там порядок.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего