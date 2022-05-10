Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы Чехия заменила Россию в ведущем органе международной организации по правам человека.
Чешская Республика была единственным кандидатом на место в органе из 47 членов, сообщает Sky News.
Места в женевской комиссии разделены между региональными группами, и заменить Россию могла только восточноевропейская страна.
В тайном голосовании во вторник 180 из 193 членов Генеральной Ассамблеи внесли бюллетени: итог - 157 стран проголосовали за Чешскую Республику и 23 воздержались.
Напомним, Генассамблея ООН 7 апреля отстранила Россию от членства в Совете по правам человека из-за обвинений в ужасающих нарушениях прав во время агрессии против Украины. За этот шаг проголосовали 93 человека, против - 24 при 58 воздержавшихся.
Этому предшествовало заседание, на котором организация обсуждала военные преступления русских в Буче и других городах вблизи Киева, которые были под временной оккупацией РФ.
По данным источников CNN, Россия направила государствам-членам ноту с угрозами в преддверии голосования за инициативу США по отстранению России от Совета ООН по правам человека.
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