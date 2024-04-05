Эксперты называют Leopard 2A8 одним из самых совершенных танков современности.

В оборонном комитете парламента Чехии утвердили закупку 76 новых танков Leopard 2A8. В сумме с запланированной передачей стране 28 танков Leopard 2A4 общее количество полученных Чехией "Леопардов" превысит 100 единиц. Об этом сообщает Defense Express.

Если же учитывать уже переданные чехам по кольцевому обмену 14 танков Leopard 2A4, то танковый парк Праги будет составлять "нескромные" 118 танков Leopard 2 различных модификаций.

Для сравнения, Франция в перспективе хочет оставить в строю 122 Leclerc XLR, а Великобритания - 148 Challenger 3. При этом следует понимать, что финансовые возможности этих стран несопоставимы с чешскими.

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По мнению экспертов, такое масштабное перевооружение позволит чехам отказаться от 30 танков T-72M4CZ. Ранее некоторые СМИ сообщали, что модернизированные T-72M4CZ могут передать ВСУ.

Leopard 2A8 - справка

Leopard 2A8 - новейшая модификация знаменитого танка Leopard 2. Основой для машины стала серийная модель Leopard 2A7HU (венгерская версия 2A7+).

На Leopard 2A8 предполагается установка системы активной защиты Трофи, разработанной израильской компанией Rafael, а также современной системы ситуативной осведомленности.

Leopard 2 - последние новости

В прошлом году сообщалось о заказе на Leopard 2A8 со стороны немецкого Минобороны. Как впоследствии стало известно, за 18 Leopard 2A8 Бундесвер заплатил 525,6 млн. евро. В пересчете на один танк это составляет более чем 29 млн евро.

Прага заказывает существенно большее количество и может рассчитывать на скидку, однако даже с учетом этого сумма сделки на новые Leopard 2A8 может превысить 2 млрд евро. Танки получат после 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что количество Leopard 2A4 в рядах ВСУ может удвоиться.

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