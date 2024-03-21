На днях Совет по контролю за оборонной торговлей Испании разрешил передачу Украине 20 танков.

Количество танков Leopard 2A4 в Вооруженных силах Украины может удвоиться, но это не произойдет быстро. Об этом пишет Forbes.

Как известно, на днях Совет по контролю за оборонной торговлей Испании разрешил передачу Украине 20 армейских Leopard 2A4.

"В случае подтверждения обещание танков увеличит количество 55-тонных четырехместных Leopard 2A4, которые Украина получила от своих союзников по НАТО, до 74 единиц. Из них 40 уже поступили на вооружение 33-й механизированной бригады украинской армии, которая почти год непрерывно ведет боевые действия на юге Украины", - говорится в материале.

При этом, по данным издания, бригада потеряла по меньшей мере восемь Leopard 2, еще девять были повреждены и по крайней мере временно заброшены. В то же время Германия и Нидерланды уже готовят дополнительные 14 Leopard 2A4.

"Вместе с этими танками 20 бывших испанских танков могли бы вернуть танковый батальон 33-й бригады к полной численности - и даже больше. Возможно, в конце концов бригада сформирует второй танковый батальон", - прогнозирует СМИ.

Отмечается, что из 20 танков, которые находятся "в хорошем состоянии", 10 уже отправили в Украину, другие 10, которые нуждались в капитальном ремонте, должны были бы составлять эту вторую партию из 20 машин, которые направляются в Украину.

"То, что Испании понадобился год, чтобы отремонтировать 20 Leopard 2, является скандалом, но уже не удивляет. Насколько быстро мастера смогут отремонтировать старый танк, полностью зависит от наличия запасных частей. А для старых украинских Leopard 2 было очень трудно найти запчасти. ... Поэтому хотя некоторые бывшие испанские Leopard 2 являются будущим Украины, Leopard 2 не является будущим для украинского танкового корпуса", - подчеркивают авторы.

Передача Испанией танков Leopard Украине - последние новости

Накануне стало известно, что Испания передает Украине 20 танков Leopard. Соответствующее решение принял Межведомственный совет по торговле и контролю оборонной техники и технологий двойного назначения страны.

По данным ведомства, машины сейчас находятся на консервации, поэтому понадобится еще некоторое время для их ремонта, прежде чем они попадут в ВСУ.

Оценивая риски, связанные с попаданием на черный рынок оборудования, предназначенного для украинских сил, госсекретарь по торговле Сиани Мендес подчеркнула, что вооружения, экспортируемые Испанией, являются "необходимыми, приоритетными и важнейшими" для Украины в борьбе с РФ.

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