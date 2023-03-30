Он призвал черпать мужество из единства в защите Украины.

Король Великобритании Чарльз III во время выступления перед парламентом Германии высоко оценил сотрудничество двух стран в оказании помощи Украине.

Выступая с исторической речью, он заявил, что бич войны снова вернулся в Европу. "Агрессивная война против Украины принесла невообразимые страдания стольким людям. Безопасность Европы находится под такой же угрозой, как и наши демократические ценности", - цитирует его The Washington Post.

Король отметил, что Германия и Великобритания играют важную ведущую роль как крупнейшие европейские доноры для Украины. "Давайте черпать мужество из нашего единства в защите Украины, защите свободы и демократии", - призвал он.

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Чередуя немецкий и английский, Чарльз сказал, что он горд быть в Берлине, чтобы "возобновить особые узы дружбы между нашими двумя странами".

Тот факт, что Чарльз посетил страну перед коронацией, стал сильным европейским жестом для Германии, сказал президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Визит Короля в Германию

Как известно, Чарльз ІІІ вместе с королевой-консортом прибыли в Германию вчера. Это первый зарубежный госвизит короля, он должен продлиться три дня.

В первый день они посетили государственный банкет в президентском дворце, а сегодня должны были встретится с беженцами из Украины, получившими временную защиту в Германии, а также с британскими и немецкими военнослужащими.

Завтра король и королева-консорт планируют посетить Гамбург, чтобы возложить цветы к пострадавшей от бомбардировок во время Второй мировой войны церкви.

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