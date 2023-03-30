Король Великобритании Чарльз III во время выступления перед парламентом Германии высоко оценил сотрудничество двух стран в оказании помощи Украине.
Выступая с исторической речью, он заявил, что бич войны снова вернулся в Европу. "Агрессивная война против Украины принесла невообразимые страдания стольким людям. Безопасность Европы находится под такой же угрозой, как и наши демократические ценности", - цитирует его The Washington Post.
Король отметил, что Германия и Великобритания играют важную ведущую роль как крупнейшие европейские доноры для Украины. "Давайте черпать мужество из нашего единства в защите Украины, защите свободы и демократии", - призвал он.
Чередуя немецкий и английский, Чарльз сказал, что он горд быть в Берлине, чтобы "возобновить особые узы дружбы между нашими двумя странами".
Тот факт, что Чарльз посетил страну перед коронацией, стал сильным европейским жестом для Германии, сказал президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Визит Короля в Германию
Как известно, Чарльз ІІІ вместе с королевой-консортом прибыли в Германию вчера. Это первый зарубежный госвизит короля, он должен продлиться три дня.
В первый день они посетили государственный банкет в президентском дворце, а сегодня должны были встретится с беженцами из Украины, получившими временную защиту в Германии, а также с британскими и немецкими военнослужащими.
Завтра король и королева-консорт планируют посетить Гамбург, чтобы возложить цветы к пострадавшей от бомбардировок во время Второй мировой войны церкви.