Он заявил, что проектировщики этой операции "умные и талантливые".

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи публично поддержал кровавую атаку террористов ХАМАС на Израиль и их зверства против граждан этой страны.

Заявление аятоллы появилось в его официальном Twitter-акаунте. Иранский лидер цинично заявил, что атака против израильтян - это "героический подвиг" и "невосполнимое поражение сионистского режима в военном плане и в плане разведки".

"Мы целуем в лоб и целуем руки умных и талантливых проектировщиков операции "Буря Аль-Аксы" и палестинской молодежи и гордимся ими", - заявил Хаменеи.

Также он назвал "пустословием" утверждение, что за атакой стоят не только палестинцы.

Роль Ирана в войне В Израиле-что нужно знать

Как сообщал УНИАН, президент Ирана Эбрагим Раиси приветствует "блестящие и впечатляющие победы палестинского сопротивления" (нападение на Израиль) в телефонном разговоре с лидером "Исламского джихада" Зиядом Нахале.

В то же время израильские власти получили информацию, что палестинские боевики движения ХАМАС начали планировать нападение по крайней мере год назад при ключевой поддержке иранских союзников, которые предоставили военную подготовку и логистическую помощь, а также десятки миллионов долларов на оружие. По словам официальных лиц, Иран "широко замешан" в поддержке палестинских боевиков, но никаких доказательств его прямого участия в резне в Израиле не обнаружено.

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