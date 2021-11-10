Говард Шульц выступил перед работниками кофеен, поддерживающими создание профсоюза.

Американский бизнесмен Говард Шульц, наиболее известный как бывший председатель совета директоров и CEO американской сети кофеен Starbucks, на встрече с группой сотрудников рассказал историю, в которой провел параллели между коллективом компании и жертвами Холокоста.

Об этом пишет CNN.

По словам Шульца, который сам еврей по национальности, раввин в Израиле поведал ему об опыте заключенных в концлагерях в Польше, когда людям давали только несколько одеял, и они должны были разделить их.

"Не все, но большинство делили свое одеяло с пятью другими людьми. Так много из этой истории связано с тем, что мы пытались сделать в Starbucks - поделиться своим одеялом", - сказал предприниматель.

Шульц отметил, что это демонстрирует приверженность Starbucks морали, чести и человечности. Он рассказывал эту историю и ранее, в том числе во время собрания акционеров в 2016 году.

Читайте такжеВ США задержали сотрудника Starbucks, который плевал копам в кофеВ этот раз предприниматель встречался с группой сотрудников из Буффало (Нью-Йорк, США). Компания закрыла несколько магазинов, чтобы бывший руководитель мог поговорить с бариста, которые голосуют за объединение в профсоюзы, против чего выступает сам Starbucks.

Реакция на высказывание бывшего руководителя компании оказалась неоднозначной. "Мне показалось, что это не совсем подходящая аналогия", - сказал New York Times один из сотрудников Starbucks.

В компании не отреагировали на запрос журналистов о комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее одна из крупнейших продовольственных корпораций в мире - компания Nestle заключила договор со Starbucks на продажу кофе этого бренда в Украине. Кроме того, украинцы получили возможность купить акции ряда популярных компаний, в том числе и Starbucks Corporation.

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Автор: Катерина Комолова