В США задержали сотрудника Starbucks, который плевал копам в кофе

Сейчас полиция работает над тем, чтобы сотрудники, которым Трехо мог плюнуть в напиток, были проверены на наличие коронавируса.

В американском штате Нью-Джерси задержали сотрудника кофейни Starbucks, который плевал в заказанные полицейскими напитки.

Об этом сообщает Northjersey.com.

Подозреваемым является 21-летний сотрудник кофейни Кевин Трехо. Сейчас полиция работает над тем, чтобы сотрудники, которым Трехо мог плюнуть в напиток, были проверены на наличие коронавируса.

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Представитель Starbucks назвал действия Трехо "предосудительными" и заявил, что он был уволен из компании.

"Мы продолжим оказывать поддержку полиции Парк Ридж в их расследовании и глубоко уважаем полицейский департамент Парк Ридж и сотрудников, которые помогают обеспечивать безопасность наших партнеров и сообществ", - заявил представитель Starbucks.

Бывшему сотруднику Starbucks были предъявлены обвинения в том, что он вынудил сотрудника правоохранительных органов контактировать с жидкостью организма, преднамеренно изменил содержимое его напитка, а также в том, что он «создал опасную среду».

Как сообщал УНИАН, компания Starbucks объявила, что в своих американских и канадских заведениях временно переходит на использование исключительно одноразовой посуды для напитков.

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