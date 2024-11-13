Герои романа - астронавты, которые страдают от тоски и одиночества, находясь на орбите.

В 2024 году Букеровская премия досталась британской писательнице Саманте Харви за книгу "Орбита". Как говорится на сайте премии, "Орбита" описывает один день на борту Международной космической станции, где шесть астронавтов наблюдают Землю, размышляя о ценности жизни и силе природы.

Книга "приглашает" читателя восхищаться нашей планетой, подчеркивая хрупкость и красоту человеческого существования. Главные герои страдают от тоски и одиночества, что накладывает отпечаток на их восприятие далекого дома.

"Шесть астронавтов наблюдают великолепие Земли, преодолевая скорбь, одиночество и усталость от миссии. Компактное, но прекрасное, это любовное послание к нашей планете", - сказано в сообщении.

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Харви называет свой роман "космической пасторалью", в котором передана красота Земли, описанная с вниманием, которое свойственно натуралисту.

Книга известна тем, что стала первой в жанре космической прозы, отмеченной Букеровской премией, а также самым коротким романом, который когда-либо попадал в список победителей, - всего 136 страниц. Глава жюри, британский писатель Эдмунд де Ваал, описал роман как произведение, которое затронуло судей и отличается глубоким резонансом.

"Иногда вы встречаете книгу и не можете понять, как произошло это замечательное событие. Как судьи, мы были полны решимости найти книгу, которая бы нас зацепила, которой мы хотели бы поделиться", - отметил Эдмунд де Ваал.

В 2024 году в финал премии вошли пять женщин и один мужчина, а Харви стала первой женщиной-победительницей с 2019 года.

"Орбита" - самая продаваемая книга из шорт-листа премии в Великобритании. Церемония вручения премии состоялась в Лондоне.

В шорт-лист также вошли книги "Озеро творения" Рэйчел Кушнер (США), "Убежище" нидерландско-израильской писательницы Яэль ван дер Вуден, "Удерживаемый" Энн Майклс (Канада), "Молитва в каменном мешке" австралийки Шарлотты Вуд Джеймс" Персиваля Эверетта (США).

Букеровская премия - что известно

Букеровская премия - одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов (до 2002 года - 21 тысячу). Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2002 года премию спонсировала британская пищевая компания Booker, McConnell Ltd. В 2002-2019 годах спонсором Букеровской премии выступала компания Man Group, тогда премия называлась The Man Booker Prize. С 2019 года спонсором выступает благотворительная организация из США Crankstart.

Нобелевская премия по литературе 2024 - кто получил

Как сообщал УНИАН, Нобелевскую премию по литературе за 2024 год присудили 53-летней южнокорейской писательнице Хан Канг. Канг выбрали "за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Отец писательницы - известный прозаик, ее брат тоже нашел себя в литературе. В 1993 году женщина впервые обнародовала в журнале "Литература и общество" свои стихи, а уже через два года выпустила сборник рассказов "Любовь к Йосу".

Международный успех ей принес роман "Вегетарианка", в котором говорится о женщине, чье решение отказаться от мяса приводит к разрушительным последствиям в ее жизни.

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