Tyche будет работать на низкой околоземной орбите в течение пяти лет и предоставлять космические снимки в поддержку вооруженных сил Великобритании.

Космическое командование Великобритании вечером 16 августа успешно запустило первый военный спутник. Как говорится в пресс-релизе правительства Британии, спутник под названием Tyche, является первым спутником Великобритании, который может делать дневные снимки и видео поверхности Земли и усилит возможности страны в области разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Отмечается, что стоимость спутника составила 22 миллиона фунтов стерлингов. Tyche был запущен с Космической военной базы Ванденберг, Калифорния, компанией SpaceX с помощью их многоразовой ракеты Falcon 9 в рамках миссии "Transporter 11".

Отмечается, что Tyche — первый спутник, запущенный в рамках космической программы разведки и наземного наблюдения Министерства обороны, которая к 2031 году предусматривает запуск группы спутников и вспомогательных наземных систем.

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"Эти спутники будут не только поддерживать военные операции, но и способствовать выполнению других государственных задач, включая мониторинг стихийных бедствий, разработку картографической информации, мониторинг окружающей среды и отслеживание влияния изменения климата во всем мире", - отмечают в правительстве Британии.

Tyche будет работать на низкой околоземной орбите в течение пяти лет и предоставлять космические снимки в поддержку вооруженных сил Великобритании.

Россия активизирует присутствие в космосе

Ранее сообщалось, что Россия запустила спутник, который, по мнению американской разведки, является оружием, способным преследовать и атаковать другие спутники.

При этом в Космическом командовании США заявили, что Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США.

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