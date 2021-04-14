Мужчину около 40 лет задержали по подозрению в ношении боевого оружия.

Полиция Лондона задержала мужчину с топором в центре британской столицы – вблизи Букингемского дворца.

Об этом пишет Reuters.

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Подозрительного вооруженного гражданина арестовали на улице Мелл – прилегающей к Трафальгарской площади. Сообщений о раненых не поступало, отметили в пресс-службе полиции.

"Офицеры полиции патрулировали ТЦ примерно в 18:30 13 апреля, когда заметили мужчину с топором. Неподалеку дежурили вооруженные офицеры. Они присутствовали на месте происшествия. Мужчину около 40 лет задержали по подозрению в ношении боевого оружия", – уточнили правоохранители.

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Автор: Яна Ставская