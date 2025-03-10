Танкер перевозил горючее для американской армии.

10 марта в Северном море, недалеко от побережья Восточного Йоркшира, столкнулись контейнеровоз Solong под флагом Португалии и американский нефтяной танкер Stena Immaculate.

Как сообщает The Telegraph, авария произошла около 10:00. На борту танкера было 220 тысяч баррелей авиационного топлива Jet-A1, которое после серии взрывов вытекло в море. По данным компании Lloyds List Intelligence, Solong перевозил 15 контейнеров с цианидом натрия. В британском Greenpeace говорят, что масштабы ущерба оценивать еще рано.

Член парламента Великобритании Грэм Стюарт сообщил, что после столкновения госпитализировали только одного человека, все остальные 36 моряков находятся в безопасности. По данным источника издания в правительстве, один член экипажа Solong считается пропавшим без вести. На борту Solong было 14 человек, а на Stena Immaculate - 23.

Представитель премьер-министра Британии Кира Стармера сообщил, что на место аварии направили сотрудников отделения по расследованию морских аварий: "Насколько я понимаю, детали все еще выясняются, поэтому я не хочу на этом спекулировать", - добавил он.

Аварии танкеров

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошла авария двух российских танкеров - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

В результате аварии в море вылилось большое количество мазута, что привело к значительному загрязнению побережья Краснодарского края России и оккупированного Крыма.

Также разлив нефтепродуктов привел к гибели многих морских организмов, включая рыб, птиц и других представителей фауны.

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