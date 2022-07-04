Скоро начнут действовать новые санкции Британии против Беларуси, они включают запрет на экспорт товаров нефтепереработки.

Великобритания со вторника, 5 июля, вводит дополнительные санкции против Беларуси, поскольку режим самопровозглашенного беларуского лидера Александра Лукашенко продолжает активно способствовать незаконному вторжению главы России Владимира Путина в Украину.

После введения ограничительных мер будет заблокирована торговля с Беларусью на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 73 млн долларов), сообщило правительство Британии.

Санкционный пакет распространяет некоторые важные ограничительные меры, введенные против РФ, на Беларусь.

Британские власти отметили, что новые санкции включают запрет на экспорт товаров нефтепереработки, технологий, а также предметов роскоши.

В частности, будет запрещен экспорт компонентов передовых технологий, таких как те, которые используются в квантовых вычислениях. Кроме того, будет запрещен импорт беларуского чугуна и стали.

"Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса, запрещая большему количеству беларуских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне", - отмечается в сообщении.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись в Украину, в частности, с территории Беларуси. Ряд стран Запада, в том числе Британия, ввели новые санкции против РФ и Беларуси.

В конце марта британские власти ввели санкции против владельцев российских банков и финансовых учреждений. Кроме того, были введены ограничительные меры против крупных российских и беларуских компаний, связанных с оборонной сферой.

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