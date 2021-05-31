Появились фото с тайной свадьбы Бориса Джонсона и Керри Саймондс

Джонсон и Саймондс обвенчались в католической Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи.

В СМИ появились фото сделанные во время тайной свадебной церемонии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает ВВС. Читайте такжеБорис Джонсон тайно женился Джонсон и Саймондс обвенчались в католической Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи. Джонсон и его свадьба 29 мая 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей невесте Керри Саймондс.

Пара устроила свадебную церемонию для тесного круга близких и друзей.

На Даунинг-стрит эту информацию комментировать отказались.

Отмечается, что британский министр труда и пенсий Тереза Коффи поздравила супругов в Twitter. Свои поздравления в Twitter также передала молодоженам первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер.

По данным газеты Mail on Sunday, на церемонию пригласили 30 гостей – больше собрать нельзя из-за карантинных ограничений. Католическую церемонию бракосочетания провел отец Даниэль Гамфрис. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Елена Коваленко

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