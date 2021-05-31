Пара обвенчалась в Вестминстерском соборе / Фото ВВС

В СМИ появились фото сделанные во время тайной свадебной церемонии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщает ВВС.

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Джонсон и Саймондс обвенчались в католической Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи.

Фото Twitter.com

Джонсон и его свадьба

  • 29 мая 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей невесте Керри Саймондс.
  • Пара устроила свадебную церемонию для тесного круга близких и друзей.
  • На Даунинг-стрит эту информацию комментировать отказались.
  • Отмечается, что британский министр труда и пенсий Тереза Коффи поздравила супругов в Twitter. Свои поздравления в Twitter также передала молодоженам первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер.
  • По данным газеты Mail on Sunday, на церемонию пригласили 30 гостей – больше собрать нельзя из-за карантинных ограничений. Католическую церемонию бракосочетания провел отец Даниэль Гамфрис.

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Автор: Елена Коваленко