Пара обвенчалась в Вестминстерском соборе / Фото ВВС
В СМИ появились фото сделанные во время тайной свадебной церемонии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Об этом сообщает ВВС.
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Джонсон и Саймондс обвенчались в католической Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи.
Фото Twitter.com
Джонсон и его свадьба
- 29 мая 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей невесте Керри Саймондс.
- Пара устроила свадебную церемонию для тесного круга близких и друзей.
- На Даунинг-стрит эту информацию комментировать отказались.
- Отмечается, что британский министр труда и пенсий Тереза Коффи поздравила супругов в Twitter. Свои поздравления в Twitter также передала молодоженам первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер.
- По данным газеты Mail on Sunday, на церемонию пригласили 30 гостей – больше собрать нельзя из-за карантинных ограничений. Католическую церемонию бракосочетания провел отец Даниэль Гамфрис.
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