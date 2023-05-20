Скоро прибудет "новый член команды", поделилась супруга друга Украины.

В семье большого друга Украины, бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона будет пополнение.

Супруга экс-премьера Британии Керри на своей странице в Instagram сообщила, что скоро родит ему третьего ребенка и показала фотографию, на которой запечатлена с двумя детьми - Роми и Уилфредом.

Жена Джонсона поделилась, что "новый член команды прибудет всего через несколько недель". "Уилф в восторге от того, что снова станет старшим братом, и постоянно разговаривает об этом. Не думаю, что Роми имеет представление о том, что будет дальше. Она скоро поймет", - написала супруга.

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Семья Бориса Джонсона - что нужно знать

Первой женой Джонсона была Аллегра Мостин-Овен, они поженились в 1987 году, а в 1993-м - развелись. В этом же году Джонсон взял в жены юристку Марину Уиллер, у них родилось четверо детей. Этот брак тоже распался.

Новый брак Джонсон заключил в мае 2021-го с политической активисткой Керри Саймондс. Примечательно, что она еще до брака - в апреле 2020 года, родила от него сына. В декабре 2021 года у пары родилась дочь.

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