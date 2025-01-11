Джонсон - Путину: Больше нет империи, к*нченый идиот

Экс-премьер Великобритании отметил, что действия Путина являются "варварскими", но ему стоит забыть о возрождении империи.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко обругал российского диктатора Владимира Путина и заявил, что "империи больше нет".

Во время интервью эстонскому журналисту, фрагмент которого появился в сети, Джонсон отметил, что Путин пытается возродить российскую империю, но он забыл, что Литва, Латвия, Эстония и Украина - больше не часть этой империи.

"То, что делает Путин, архаично и варварски. Он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва - ни одна из этих стран больше не часть российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кончено. Больше нет империи, Владимир, к*нченый идиот ( англ. f*cking idiot - УНИАН)! Извините, но так оно и есть", - сказал Джонсон.

Журналист на резкие высказывания экс-премьера Британии рассмеялся.

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ультиматумы Путина относительно так называемых "стамбульских соглашений". По словам главы государства, Украина ничего не подписывала и никаких соглашений не существовало, а Путин - "главный нацист сегодня на планете", "просто старый фантазер", который "живет в другом мире, в своем аквариуме".

Позже Зеленский в соцсети Х отреагировал на заявление Путина о вероятной "высокотехнологичной дуэли" российского "Орешника" с западными ПВО: "Люди гибнут, а ему "интересно"... Долбо*об", - написал президент Украины.

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