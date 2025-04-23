По мнению Болтона, в администрации Трампа не рассматривают войну РФ против Украины как приоритетную.

Угрозы госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Венса о выходе США из переговоров о прекращении войны в Украине свидетельствуют о "разочаровании" в Белом Доме. Такое мнение высказал экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в комментарии Суспільному.

По его словам, эти комментарии надо воспринимать серьезно.

"Я думаю, что это свидетельствует о разочаровании из-за того, что это оказалось сложнее решить, чем они ожидали. Я не знаю, удивляются ли они, но по крайней мере, их это раздражает", - отметил Болтон.

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Он считает, что прекращение огня в российско-украинской войне не является хорошим для Украины:

"Это играет на руку России. Я считаю, что это опасная позиция для Украины, потому что если Трамп отзовет американскую военную поддержку, что является реальной возможностью, то Украина должна рассчитывать на то, что европейцы компенсируют разницу. И хотя наши друзья в Европе хорошо упражняются в риторике, они не всегда искусны в исполнении".

По мнению Болтона, в администрации Трампа не рассматривают войну РФ против Украины как приоритетную.

"Трамп чувствует, что у него есть другие вещи, о которых стоит беспокоиться, что он, несомненно, уже приложил много усилий, пытаясь заставить прекращение огня сработать. И, очевидно, не удалось", - пояснил он.

Болтон предположил, что Рубио возможно отменил визит в Лондон 23 апреля еще и потому, что Стив Уиткофф ведет прямые переговоры с Россией.

"Рубио собирался поговорить со своими коллегами, министрами иностранных дел. Но мы также знаем, что, возможно, в четверг, возможно, в пятницу Стив Уиткофф поедет в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Если бы я был на месте Марко Рубио, думаю, я бы также отменил визит в Лондон и сказал: смотрите, если Уиткофф этим руководит, пусть Уиткофф этим и занимается", - отметил он.

Экс-советник Трампа считает, что Уиткофф подвергся манипуляциям президента РФ Владимира Путина за уже три предыдущие встречи между ними:

"Есть веские причины опасаться, что им снова будут манипулировать на этой четвертой встрече".

Угрозы США по выходу из переговоров

Марко Рубио решил не ехать в Лондон на фоне отказа Киева признать аннексию Крыма Россией. В Госдепе США отмену поездки госсекретаря связали с его напряженным графиком.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал России и Украине "очень четкое предложение" по мирному соглашению, и пригрозил, что если стороны его не примут, США выйдут из переговоров.

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