'Большой позор': Трамп резко отреагировал на видеообращение Байдена

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на речь действующего президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки.
Как написал Трамп в своей социальной сети Truth, обращение Байдена к нации было "очень плохим" и "едва понятным".
"Мошенник Джо Байден и лживая Камала Харрис - большой позор для Америки. Такого времени еще не было", - написал Трамп.Видео дня
Обращение Байдена к американцам
Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден обратился к нации из Овального кабинета Белого дома. Во время видеообращения он объяснил, что снял свою кандидатуру с выборов, передав эстафету "новому поколению".
Байден заявил, что считает себя достойным второго срока благодаря "заслугам и лидерству в мире", но решил пожертвовать личными амбициями "ради блага демократии".
Также Байден заявил, что будет исполнять свои обязанности до конца президентского срока и назвал главные приоритеты на последние шесть месяцев каденции. Он будет работать над прекращением войны в Секторе Газа и "остановкой Владимира Путина в Украине".