'Большой позор': Трамп резко отреагировал на видеообращение Байдена

Он заявил, что речь президента была "едва понятной".

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на речь действующего президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки.

Как написал Трамп в своей социальной сети Truth, обращение Байдена к нации было "очень плохим" и "едва понятным".

"Мошенник Джо Байден и лживая Камала Харрис - большой позор для Америки. Такого времени еще не было", - написал Трамп. Видео дня

Обращение Байдена к американцам

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден обратился к нации из Овального кабинета Белого дома. Во время видеообращения он объяснил, что снял свою кандидатуру с выборов, передав эстафету "новому поколению".

Байден заявил, что считает себя достойным второго срока благодаря "заслугам и лидерству в мире", но решил пожертвовать личными амбициями "ради блага демократии".

Также Байден заявил, что будет исполнять свои обязанности до конца президентского срока и назвал главные приоритеты на последние шесть месяцев каденции. Он будет работать над прекращением войны в Секторе Газа и "остановкой Владимира Путина в Украине".

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