Президент США обратился к нации из Овального кабинета, чтобы объяснить свое решение относительно президентской гонки.

Президент США Джо Байден обратился к нации из Овального кабинета Белого дома. Во время видеообращения он объяснил, что снял свою кандидатуру с выборов, передав эстафету "новому поколению".

Как сообщают Fox news и CNN, Байден заявил, что считает себя достойным второго срока благодаря "заслугам и лидерству в мире", но решил пожертвовать личными амбициями "ради блага демократии".

"Я считаю, что мой послужной список на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может стать на пути спасения нашей демократии - в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию", - заявил президент США. Видео дня

При этом он подчеркнул, что намерен доработать свой текущий срок до конца. Также Байден похвалил вице-президента Камалу Харрис, которая станет кандидатом на выборах от демократов.

"Она опытная. Она сильная. Она способная. Она была невероятным партнером для меня и лидером для нашей страны. Теперь выбор за вами, американским народом: вы делаете этот выбор", - отметил Байден.

Выборы в США - важные новости

Как писал УНИАН, Камала Харрис раскрыла амбициозные планы на президентский срок. Во время своего выступления на предвыборном митинге Харрис подняла ряд важных для американского народа вопросов.

Также мы рассказывали, что Трамп может проиграть выборы из-за Вэнса. Ключевая проблема Трампа - избирательная аудитория среди женщин, и назначение Вэнса кандидатом в вице-президенты точно не поможет республиканцам.

Вас также могут заинтересовать новости: