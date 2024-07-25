Байден заявил, что до конца каденции будет пытаться 'остановить Путина в Украине'

Кроме того, он будет работать над завершением войны между Израилем и ХАМАС.

Президент США Джо Бай ден заявил, что будет выполнять свои обязанности до конца президентского срока и назвал главные приоритеты на последние шесть месяцев каденции.

Как отметил Байден во время видеообращения к нации, он будет работать над прекращением войны в Секторе Газа и "остановкой Владимира Путина в Украине".

"Мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина, который пытается захватить Украину", - сказал Байден. Видео дня

Президент США также отметил, что стремится "сохранить НАТО более сильным, более мощным сплоченным, чем когда-либо за все время". Среди международных приоритетов Байден назвал окончание войны между Израилем и ХАМАС.

"Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы закончить войну в Газе. Вернуть домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну", - добавил он.

Байден снялся с выборов в США

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден обратился к нации из Овального кабинета Белого дома. Во время видеообращения он пояснил, что снял свою кандидатуру с выборов, передав эстафету "новому поколению".

Байден заявил, что считает себя достойным второго срока благодаря "заслугам и лидерству в мире", но решил пожертвовать личными амбициями "ради блага демократии".

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