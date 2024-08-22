Будапешт уверяет, что хочет мира.

В Венгрии официально прокомментировали проведение украинской военной операции на территории России.

Глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гуляш во время разговора с журналистами сказал, что правительство "остается сторонником мира". "Украина не только обороняется, но и наступает. Мы хотим прекращения огня и мира", - цитирует его издание Telex.

Также Гуляш добавил, что Киеву и Москве не следует забывать, что они также несут ответственность за энергетическую безопасность Европы.

Видео дня

Реакция на наступление ВСУ в Курской области

Украина начала военную операцию на территории России еще 6 августа. Страна пытается создать "буферную зону", которая защитит приграничье от российского террора.

Страны-члены НАТО и Европейского союза не осуждали действия Украины. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель открыто выразил поддержку борьбы украинцев за свою свободу.

Раскритиковали украинское наступление только две страны - Сирия и Северная Корея. Пхеньян назвал вторжение "непростительным актом агрессии и террора", обвинив в причастности к нему Соединенные Штаты Америки и Запад.

Вас также могут заинтересовать новости: