Энтони Блинкен примет участие в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнет постоянную поддержку Украины со стороны НАТО в войне с Россией, несмотря на то, что конфликт в секторе Газа продолжает отнимать большую часть ресурсов администрации Байдена. Об этом пишет Reuters со ссылкой на помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Война между Израилем и ХАМАСом, и усиление напряженности на Ближнем Востоке, вызвали обеспокоенность тем, что Вашингтон не может поддерживать тот уровень военной и дипломатической поддержки, которую он оказывает Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

О'Брайен также сообщил журналистам, что Блинкен, который отбыл в понедельник в Брюссель, подчеркнет постоянную приверженность Соединенных Штатов и их союзников, принимая участие в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

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"Это часть процесса поиска места в альянсе, который, как мы всегда говорили, является будущим Украины", - сказал он.

О'Брайен заявил, что администрация Байдена уверена, что продолжение военной помощи Украине пользуется поддержкой обеих партий в Конгрессе США, который рассматривает запрос на увеличение финансирования обороны Украины наряду с военной помощью Израилю и Тайваню.

Отвечая на вопрос о сообщении немецкой газеты Bild о том, что Соединенные Штаты и Германия незаметно подталкивают Киев к переговорам с Москвой, О'Брайен сказал, что у Вашингтона нет такой политики.

"Мы всегда говорили, что это вопрос, который должна решить Украина", - сказал О'Брайен.

Министры стран НАТО встречаются во вторник и среду на фоне сохраняющейся напряженности по поводу присоединения Швеции к Альянсу. Турция, которая вместе с Венгрией блокирует вступление Швеции, проинформировала НАТО, что ее парламент не завершит ратификацию заявки перед встречами, сообщили источники Reuters на прошлой неделе.

"Наша точка зрения для наших турецких союзников заключалась в том, что нет никаких причин для дальнейших задержек, и мы ожидаем увидеть некоторые позитивные действия очень скоро", - сказал О'Брайен.

Блинкен также остановится на вопросе растущей напряженности на Западных Балканах, где НАТО рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия на фоне напряженности в северном Косово, сказал О'Брайен, добавив, что Вашингтон поддерживает наличие в регионе мощных миротворческих сил под руководством НАТО.

"Наличие безопасности и спокойствия на севере является ключом к достижению политического прогресса в рамках "дорожной карты" и на пути обеих стран к Европе", - сказал он.

По словам О'Брайена, Блинкен также будет представлять Соединенные Штаты на встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье (Северная Македония), на этой неделе.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что в случае прекращения предоставления Соединенными Штатами помощи Украине в противостоянии с Россией, впоследствии им придется бороться с РФ самостоятельно и с самого начала. Он также добавил, что поддержка Украины помогает США развивать свою военную промышленность, что может потребоваться в противостоянии с Китаем.

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