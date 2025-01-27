Граждане Грузии с обычными паспортами будут продолжать пользоваться безвизовым режимом, заверили в Совете ЕС.

Совет Европейского Союза 27 января решил приостановить действие части соглашения между ЕС и Грузией об упрощении визового режима для официальных лиц и дипломатов, сообщает сайт Совета ЕС.

"Фундаментальные права и демократические ценности являются основными принципами интеграции в ЕС. Чиновники, которые представляют страну, которая презирает эти ценности, не должны выигрывать от легкого доступа в ЕС", - говорится в пресс-релизе.

Такое решение является реакцией на принятый в 2024 году в Грузии "Закон о прозрачности иностранного влияния" и пакет законов о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", отмечают в Совете ЕС.

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"ЕС считает, что это законодательство подрывает фундаментальные права грузинского народа, включая свободу ассоциации и выражения взглядов, право на частную жизнь, право участвовать в общественных делах, а также усиливает стигматизацию и дискриминацию", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что такое решение "является ответом на жестокие репрессии со стороны грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ, которые начались после того, как 28 ноября 2024 года правительство объявило, что больше не начнет переговоры с ЕС до 2028 года".

В Совете ЕС добавили, что граждане Грузии, которые являются владельцами обычных паспортов, будут продолжать пользоваться преимуществами безвизового режима во время поездок в ЕС на короткий срок.

Политика грузинских властей в отношении ЕС: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в ноябре 2024 года Грузия "заморозила" переговоры по вступлению в ЕС до 2028-го. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе тогда также заявил, что до конца 2028 года Тбилиси отказывается от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Грузии люди вышли на улицы против действий правящей партии "Грузинская мечта". Такие протесты происходили в течение нескольких недель, однако против митингующих власть применяла силу.

Впоследствии премьер Грузии заявлял, что процесс евроинтеграции страны продолжается, мол, он готов подписать соглашение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз "хоть сегодня", если поступит такое предложение.

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