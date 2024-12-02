Кобахидзе отметил, что Грузия хочет стать членом ЕС в 2030 году.

В правительстве Грузии заявили, что процесс евроинтеграции страны не приостанавливался. Об этом рассказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

По его словам, он готов подписать соглашение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз "хоть сегодня", если поступит такое предложение. Кобахидзе отметил, что Грузия хочет стать членом ЕС в 2030 году.

"Мы не только не останавливаем процесс евроинтеграции, но и активизируем наши усилия, чтобы обеспечить вступление Грузии в ЕС в 2030 году. На этом фоне позорным и тревожным является то, что посол ЕС был причастен к дезинформационной кампании, которую проводит радикальная оппозиция, аффилированные с ней общественные организации и СМИ", - сказал он.

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Премьер-министр подчеркнул, что вступление Грузии в Европейский Союз в 2030 году является ответственностью "Грузинской мечты" перед гражданами страны. Он добавил, что именно при текущем правительстве страны были подписаны соглашения об ассоциации и свободной торговле. Также Кобахидзе упомянул, что Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом.

Кроме того, премьер-министр Грузии обеспокоен тем, что в ЕС не замечают "грубого систематического насилия, которое осуществляют радикальные группы" в стране.

Протесты в Грузии - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в Грузии во время протестов задержали одного из лидеров оппозиции - Зураба Гирчи Джапаридзе. Политик был задержан во время словесной перепалки между полицией и протестующими, которые перекрыли дорогу урнами для мусора, в результате чего правоохранители начали сопротивляться.

Кроме того, журналисты рассказали, как прошли протесты в Грузии 1 декабря. Тогда митингующие перекрыли движение, а полицейские использовали водометы.

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