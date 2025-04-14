По данным Евростата от 28 февраля 2025 года, почти 98,5% получателей временной защиты в ЕС - это граждане Украины.

Есть риск, что в Европе ведется двойной подсчет наших граждан и один и тот же человек может считаться в двух разных юрисдикциях. Такое мнение высказал исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

"Поэтому точно сказать, сколько украинцев находится за границей мы не можем. Население, которое находится на подконтрольной территории, составляет около 30 млн. Поэтому 5-7 млн украинцев, которые находятся за границей - это колоссальное количество людей, которые находятся за пределами родины. Если определенная страна имеет большее количество беженцев, она получает большее количество поддержки на этих беженцев. Поэтому здесь нет мотивации у стран точно высчитывать всех украинцев за рубежом", - сказал он в эфире Украинского Радио.

По его словам, больше всего украинцев выехало в 2022 году, частично в 2023 году.

Видео дня

"Сейчас также могут быть периоды, когда больше выехало, чем вернулось. Те украинцы, которые уже несколько лет находятся за рубежом, имеют опыт укоренения. Это один из факторов, которые свидетельствует о том, что люди вряд ли вернутся в Украину", - пояснил социолог.

Он рассказал, что по данным Евростата от 28 февраля 2025 года, почти 98,5% получателей временной защиты в ЕС - это граждане Украины.

"Почти половину получателей составляли женщины. Дети - треть. А взрослые мужчины - почти 23,5% от общего количества. Когда и кого больше всего выезжало? Сначала преобладали женщины и дети. А в последующие годы возросла доля мужчин. Часть мужчин выезжают нелегально, но большинство - это мужчины, которые имеют законные основания выехать за границу", - сказал Грушецкий.

Он также ответил на вопрос о том, кого больше всего ищут на европейском рынке труда:

"Если это мужчины, то есть спрос на рабочие профессии, которые не предусматривают обязательно знания языка. В случае женщин, это также неквалифицированный труд".

Украинские беженцы - последние новости

Старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко рассказала, что лидерами по количеству трудоустроенных украинцев являются две европейские страны - Польша и Германия.

Она отметила, что точных данных нет, но следует учитывать то, что в этих странах находится больше всего украинцев, которые имеют статус временной защиты. Больше всего работающих украинцев - в Польше - там менее строгие требования к знанию языков, более понятна сама речь, при этом не такие большие социальные выплаты.

Вас также могут заинтересовать новости: