Россия запустила по Киеву шесть аэробаллистических ракет.

У Российской Федерации нет гиперзвукового оружия, заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя факт сбития ЗРК Patriot всех шести аэробаллистических ракет типа "Кинжал", которые РФ запустила по Киеву ночью 16 мая.

"Россия пошла ва-банк и проиграла, - сказал он. - Из 18 выпущенных ракет было шесть аэробаллистических ракет типа "Кинжал", их Россия позиционирует как гиперзвуковые, но теперь с твердой уверенностью можно сказать, что в Российской Федерации нет гиперзвукового оружия. Если тогда (4 мая - УНИАН) был единичный случай сбития ракеты "Кинжал", и еще кто-то сомневался, то сейчас ЗРК Patriot сбил шесть из шести ракет, а Patriot сбивает баллистические ракеты. Когда он создавался, речи о гиперзвуковом оружии вообще не было".

По словам Жданова, совершая данную атаку, россияне предприняли все, что могли придумать: атаковали с трех направлений, применили разные типы ракет и их пуски осуществили одновременно.

Видео дня

"Над Киевом было настоящее сражение. Город не спал несколько часов, грохот стоял неимоверный, потому что ПВО отрабатывала по всем целям, которые пришли одновременно", - отметил эксперт.

ЗРК Patriot сбил ракеты "Кинжал" над Киевом - что сообщалось

Напомним, в ночь на 16 мая Россия запустила по Украине 18 ракет, шесть из них - Х-47 "Кинжал". По данным ВС ВСУ, все шесть "Кинжалов" летели в сторону Киева, и все они были сбиты украинской системой ПВО, комплексом Patriot.

Сообщалось, что Россия атаковала Украину около 03:30. При этом ракеты запускались сразу с трех направлений - северного, южного и восточного. Это были ракеты разных типов - воздушного, морского и наземного базирования.