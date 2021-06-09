Похожую акцию планируют провести и на границе Украины с Беларусью 11-13 июня.

Белорусы провели акцию протеста на границе в Польше.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Активисты перекрыли дорогу в районе контрольно-пропускного пункта Берестовица-Бобровники. Граждане призвали европейское сообщество ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко.

С собой белорусы взяли традиционную бело-красно-белую символику и транспаранты.

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Протесты в Беларуси начались летом 2020 года и перешли в горячую фазу после фальсификации президентских выборов 9 августа. В ответ Лукашенко настоял на силовом подавлении демонстраций – силовикам разрешали пользоваться боевым оружием.

Участников августовских протестов в Беларуси преследуют до сих пор. Ряд европейских стран не признает за Лукашенко статуса президента, Запад ввел многочисленные санкции против причастных к жестким разгонам чиновников и военных.

В настоящее время ЕС готовит четвертый секторальный пакет санкций против Белоруссии в связи с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в минском аэропорту и арестом журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича.

В свою очередь, Лукашенко подписал новый закон, который еще больше ограничивает свободу слова и общественное сопротивление, об усилении уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках.

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Автор: Яна Ставская