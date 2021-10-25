Главным требование активистов является прекращение репрессий, освобождение всех политических заключённых и незаконно арестованных в Беларуси.

Белорусское объединение рабочих объявило о начале общенациональной забастовки с 1 ноября.

Об этом сообщает Nexta.

"Мы отстаивали свои права год. Мы выставляли ультиматумы, выходили на марши, устраивали пикеты и голодовки. Но даже после этого нас игнорировали. Пора сделать следующий шаг. Это уже не просто борьба за голоса. Это борьба за наши права, за возвращение гордого звания "рабочий", за освобождение наших друзей и близких из тюрем", - говорится в сообщении.

К забастовке призвал Сергей Дылевский - белорусский активист, председатель стачкома Минского тракторного завода, член президиума Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, который призван координировать передачу политической власти в Беларуси в контексте протестов в Белоруссии в 2020 году, произошедших после президентских выборов.

Активисты выдвинули власти 10 требований:

1. Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключённых и незаконно арестованных.

2. Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.

3. Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

4. Восстановление уволенных работников, исключённых студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан, покинувших страну из-за репрессий.

5. Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

6. Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

7. Реализация права граждан на защиту от COVID-19, в том числе путём вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.

8. Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.

9. Нормализация отношений со странами-соседями. Прекращение "гибридной" миграции.

10. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

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Напомним, Министерство внутренних дел Беларуси ранее заявило, что планирует привлекать белорусов к уголовной ответственности за подписку на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими.

Наказание по статье об экстремизме предусматривает до 7 лет лишения свободы. Соответствующее постановление 12 октября одобрило белорусское правительство.

В списке признанных "экстремистскими" каналов есть не только оппозиционные группы, но и медиа. В октябре 2020 года суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал NEXTA, на который подписаны почти 990 тысяч людей. В августе аналогичные действия предприняты против каналов закрытого властями новостного портала Tut.by и запущенного его бывшими сотрудниками нового издания Zerkalo.io.

Автор: Денис Прядко