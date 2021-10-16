"Экстремистскими" в Беларуси признаны более 100 телеграмм-каналов, их авторы публиковали информацию о протестах 2020 года и критиковали власть.

Суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, на которую подписаны более 101 тысячи человек.

Об этом сообщило подразделение белорусской милиции, которое отвечает за борьбу с организованной преступностью и коррупцией, передает "Радио Свобода".

"Хранение экстремистских материалов, а также подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет за собой ответственность", – говорится в сообщении.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что уже выявили людей, которые являются администраторами и наиболее активными подписчиками таких Telegram-каналов и чатов. "Экстремистскими" в Беларуси признаны более 100 телеграмм-каналов, их авторы публиковали информацию о протестах 2020 года и критиковали власть.

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Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Беларуси ранее заявило, что планирует привлекать белорусов к уголовной ответственности за подписку на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими.

Наказание по статье об экстремизме предусматривает до 7 лет лишения свободы. Соответствующее постановление 12 октября одобрило белорусское правительство.

Светлана Тихановская была основной соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года, но после голосования выехала в Литву из-за давления силовиков. 16 октября 2020 года белорусские власти сообщили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Против нее в Беларуси возбуждено несколько уголовных дел.

Автор: Татьяна Герасименко