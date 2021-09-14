Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на 1 миллиард долларов, прежде всего речь идет о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400. Лукашенко заявил, что эти комплексы будут размещены вдоль границы с Украиной.

Впрочем, это в большей степени политический шаг наших соседей, чем военный.

Покупая у России С-400, Лукашенко, во-первых, демонстрирует внешнему миру, что Беларусь под протекторатом Российской Федерации, а, во-вторых, дает такой же сигнал белорусам, который Кремль регулярно посылает россиянам – "крепость в окружении", то есть страна в опасности. Хотя на самом деле на Беларусь никто не собирается нападать, а, тем более, Украина.

Так или иначе, у Беларуси накапливается вооружение (пусть и ненужное ей), и это пугает местное население. А страх – это то, что заставляет людей искать защиты у государства, то есть у режима Лукашенко.

В Беларуси накапливается вооружение (пусть и ненужное ей), и это пугает местное население

Именно так поступали все тираны, которые существовали в мире: они создавали внешнюю угрозу, и многие из них начинал внешние войны. Однако в условиях сильного информационного фона для того, чтобы посеять страх и напряжение в обществе, достаточно сообщений о закупке вооружения, например, комплексов С-400.

Такие действия на украинско-белорусской границе для Украины, конечно, неприятны. Но они являются логичными, исходя из событий в Беларуси, которые происходили в течение последнего года. За это время существенно ухудшились украинско-белорусские отношения, а Беларусь почти полностью потеряла свою субъектность. По большому счету, Беларусь сегодня превращается в некую "ДНР". И хотя Лукашенко постоянно делает заявления против Украины и совершает такие действия в отношении нее, которые заставляют обращать внимание именно на него, отвлекаясь от того, кто на самом деле дергает его за ниточки, то есть от Путина, говорить о какой-либо субъектности Лукашенко пока не приходится.

В общем, Россия постепенно интегрирует Беларусь в военной плоскости в зону своих интересов

России эта ситуация выгодна со всех сторон. Ведь она поставляет и продает Беларуси вооружение. Причем, похоже, выдала кредит Минску, чтобы белорусы могли купить это вооружение, а теперь Кремль еще и будет получать проценты и зарабатывать на том, что будет поставлять оборудование для этого вооружения и осуществлять ремонт.

В общем, Россия постепенно интегрирует Беларусь в военной плоскости в зону своих интересов.

Если говорить именно о типе вооружения - зенитно-ракетные комплексы С-400-это оборонительное, а не наступательное вооружение. И это еще раз призвано подчеркнуть белорусам, что Беларусь в опасности, и никто, кроме Лукашенко, не сможет ее защитить. Если держать людей в постоянном напряжении и страхе, со временем они начнут верить и в наличие опасности, и в необходимости приобретения таких видов вооружения, и в том, что Лукашенко и Путин защищают их от врага.

Поэтому закупка Лукашенко российских С-400 - это игра на белорусов, а не сигналы или угрозы для Украины.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма

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