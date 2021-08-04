Тренер по гандболу Константин Яковлев выехал в Украину, а легкоатлеты Андрей Кравченко и Яна Максимова – остаются в Германии.

Еще трое спортсменов решили покинуть Беларусь. Речь идет о тренере по гандболу и семье легкоатлетов.

Как сообщает местный Telegram-канал "Наша Ніва", главный тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев выехал в Украину.

Известно, что он принимал активное участие в протестах против режима Александра Лукашенко и даже отсидел 15 суток в изоляторе за это.

Легкоатлеты-многоборцы Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова тоже приняли решение, что не хотят жить в Беларуси. На данный момент они находятся в Германии.

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"Мы остаемся здесь. Долго думая и размышляя, мы приняли решения не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни... Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим", – отметила Яна Максимова в своем Instagram.

Скандал с Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020

Как известно, предшествовал этому скандал с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая, по последним данным вылетела прямым рейсом из Токио в Вену, сообщает Reuters. Изначально она должна была лететь в Варшаву, но дипломаты изменили ее рейс из соображений безопасности.

1 августа стало известно, что Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск. При этом спортсменка записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Причиной конфликта, по заявлению НОК Беларуси, стало заключение врачей. Якобы у спортсменки плохое эмоционально-психологическое состояние. Сама же Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали.

В свою очередь власти Чехии заявили, что готовы оказать спортсменке визовую поддержку. Позже Польша предоставила легкоатлетке гуманитарную визу.

Автор: Катерина Шварц