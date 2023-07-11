Мужчина высказался о том, что беларусы и "русские" - разные народы, и заявил, что последних нужно передушить и перетравить.

В Таиланде беларус жестко поставил на место приехавших в страну россиянок. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал "Катарсис". Конфликт произошел на одной из парковок.

"Национальность "русский", бл**ь, она оскомину набила всему миру. Вот "русский", бл**ь, это пи**ец. Я не "русский"! Поэтому не говорите мне слово "русский", - высказался мужчина.

В ответ россиянки указали, таких, как они, в Таиланде "много", и они достойно живут.

"Я думаю, что "русская девочка" должна пойти в окопы "СВО" и помогать, бл**ь, раненным бойцам. А не, с**а, отсиживаться в Таиланде... А мы не "русские", бл**ь, я еще раз говорю, мы - беларусы! Поэтому, мы х*й ложили на вас, русских, вы твари кон**ные там все. Все, бл**ь русские кон**ные, вместе с Путиным вашим. Вас, с**а, душить надо и травить на**й", - заявил он.

Беларус отметил, что когда смотрит на россиянок - его "трясет" от злости, поскольку Россия развязала войну, а весь ее народ молчит с 2022 года: "Никто е**ло не расскроет, все, бл**ь, на самолеты и сюда!", - указал он.

Поляк поставил на место российского блогера-миллионника

Напомним, что ранее популярного российского блогера Мишу Литвина поставил на место гражданин Польши. Как высказался Литвин в социальных сетях, поляк высмеял его национальность "русского".

Конфликт произошел в Европе, на одном из горнолыжных курортов в кабине подъемника. Гражданин Польши в разговоре отметил, что РФ - не часть Европы, а часть Азии. Также на встречный вопрос Литвина о том, знает ли он русский язык, поляк ответил, что он не собирается говорить на языке страны-оккупанта.

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